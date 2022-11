Cheesecake arachidi e caramello: la ricetta di Serena Caratù.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

600 grammi di biscotti al cioccolato

200 g di burro

400 grammi di mascarpone

400 grammi di formaggio fresco

200 ml di panna montata

400 grammi di burro di arachidi

200 grammi di zucchero

1 bustina di vanillina

PROCEDIMENTO

Ridurre a polvere i biscotti, aggiungere il burro fuso freddo, formare una base.

Mettere nel freezer per 1 ora.

Preparare la crema:

-montare mascarpone, formaggio, aggiungere lo zucchero e la bustina di vanillina, aggiungere anche il burro di arachidi.

-in un pentolino aggiungere la panna, portala a bollore, spegnere il fuoco;

-in un altra pentolina fate ambrare lo zucchero, aggiungete lo zucchero alla panna e mescolate finché non diventa scuro.

Sfornate la cheesecake e lasciatela raffreddare completamente.

Ponete in frigo per 6 ore.

