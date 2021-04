Cheese cake alla Nutella, un dolce che sa di primavera

L’attesa primavera è arrivata già da qualche giorno e si sta mostrando in tutta la sua bellezza. La preferisco di gran lunga all’nverno che non mi è mai piaciuto.

Non amo l’aria umida che annuncia la pioggia, il soffiare del vento che scompiglia i capelli ma non i pensieri, il freddo che sento fin dentro le ossa.











So bene quanto tutto ciò serva a dar respiro e nuova vita a ciò che verrà ma io ho bisogno di sole, di caldo e di mare.

E allora, nell’attesa impasto, mescolo ed inforno.

Non sempre mi piace il risultato ma ciò mi sprona a riprovare.

Oggi, per esempio, ho fatto una cheesecake, niente di particolare, una semplicissima torta con ricotta, mascarpone, zucchero uova e una copertura di crema al cioccolato.

Così ogni cosa avrà un sapore un po’ più dolce.

Mi chiedo, qual è la vostra stagione preferita?

Siete team freddo, neve e temerari oppure sole e caldo come se non ci fosse un domani?

Fatemelo sapere, nel frattempo vi lascio ingredienti e procedimento così potrete allietare anche voi le vostre giornate, non sia mai che qualcuno dica che non preparate mai nulla di dolce 😅

Buone ricette a tutti vi abbraccio 🤗

INGREDIENTI

500 g di ricotta

500 g di mascarpone

200 g di zucchero

6 uova

200 gr di biscotti secchi (io uso i rigoli)

80 g di burro

1 bustina di vanillina o una bacca

Nutella per guarnire

PROCEDIMENTO

In una ciotola mescolate prima uova e zucchero, amalgamate bene e poi unite ricotta, mascarpone e vanillina.

Continuate a mescolare fino ad ottenere un crema omogenea e senza grumi.

Lasciate riposare l’impasto.

A parte frullate i biscotti ed il burro morbido fino ad ottenere un effetto sabbiato.

Rivestite il fondo di uno stampo da 26 cm con carta forno e ricopritelo con la sabbia di biscotti.

Stendete tutto in modo uniforme, otterrete uno strato di circa 6/7 mm.

Versateci sopra la crema ed infornate a 170° per circa 50 minuti.

Sfornate, lasciate raffreddare e guarnite con la nutella.

La vostra cheesecake è pronta, non vi resta che gustarvela.

Vi auguro una splendida giornata 💕

Rina Tomaiuolo