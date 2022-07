Checco Zalone, Morandi e Giuliano Sangiorgi al Jova Beach Party di Barletta

Nella prima giornata del suo beach party a Barletta, Jovanotti ha ospitato sul suo palco ospiti incredibili:



Checco Zalone, Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ‘vittima’ dell’ironia dell’attore comico pugliese, e Gianni Morandi che in questi giorni è in vacanza in Salento.



Zalone, ha cantato la sua hit Angela, che il pubblico conosceva a memoria, e la irriverente ‘Pollu cusutu…’, con cui da sempre prende in giro la band Salentina: Sangiorgi è prestato volentieri esibendosi in un duetto indimenticabile.