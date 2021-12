Che sia un Natale di rinascita e luce per Manfredonia, così come è tornato a splendere il Presepe artistico in cartapesta del M° Matteo Trotta fortemente voluto da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e dall’Amministrazione comunale.

Questa mattina la benedizione di Mons. Franco Moscone che, complimentandosi per l’iniziativa e l’impegno profuso per ridare alla città un simbolo della sua cultura, ha sottolineato come dopo il suo storico “Manfredonia rialzati” ora c’è bisogno che l’Amministrazione e la società civile la prendano per mano e far tornare a correre. L’inizio fa ben sperare.

L’Amministrazione ringrazia per il supporto logistico Io sono partita iva – Manfredonia.

Consegnata al Presidente Michele Bisceglia una targa istituzionale di elogio per il successo di “Luci nel Golfo” che sta dando lustro mediatico ed importanti risultati economici alla città.

Comune di Manfredonia