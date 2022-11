Manfredonia, il Comandante Giuseppe Marasco del Corpo Volontari degli Ispettori Ambientali Territoriali in esito al grave problema delle feci canine ovunque nella Città di Manfredonia, fa appello al Sindaco Gianni Rotice e chiede: che fine hanno fatto gli scooter per la raccolta delle feci canine e della igienizzazione della zona, tanto propagandanti dall’ASE, all’epoca Commissario Giuseppe Dicembrino, inoltre che fine hanno fatto gli operatori della Polizia Locale addetti a verbalizzare i padroni trasgressori ?, a queste domande esigiamo una risposta non politica ma reale che risolve il problema, non chiacchiere politiche ma concretezza operatività. Il Comandante Marasco tra l’altro afferma: Per chi non raccoglie i bisogni del proprio cane c’è una multa salata che può toccare i 3.000 euro: tutti i rischi per i padroni maleducati. Raccogliere i bisogni del cane, oltre ad essere un gesto di civiltà e rispetto altrui, è obbligatorio secondo i regolamenti sulla tenuta degli animali domestici.

Cosa succede se non raccolgo la cacca del cane? Come accennato, il Codice penale punisce chi lascia gli escrementi del cane non raccolti in un luogo pubblico (per strada, sul marciapiede, nell’androne di un palazzo, ecc.). In particolare, commette reato chiunque deturpa o imbratta cose mobili altrui con una multa fino a 103 euro. Come segnalare chi non raccoglie la cacca dei cani? Quando ti accorgi che qualcuno lascia le feci del proprio animale sulla strada pubblica o nell’androne del tuo palazzo, non puoi fare altro che segnalare l’accaduto alla Polizia municipale della tua città e chiederne l’intervento. Dove si possono buttare gli escrementi dei cani? Sia che ci troviamo in strada, in campagna, in casa e in qualunque altro luogo, i rifiuti del nostro peloso devono essere gettati nei cestini dell‘indifferenziata, ovvero nella frazione dove vanno i materiali non riciclabili, ovviamente dopo averli messi nei sacchetti appositi, ben sigillati. Come denunciare i padroni di cani? Una volta identificata la fattispecie penale, e quindi il reato per cui procedere, è possibile sporgere la denuncia-querela. Lo si può fare oralmente o per iscritto rivolgendosi alla Polizia, ai Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica. (foto).