“Che c’entra col Natale il Titanic? E cosa c’entrano King Kong, la Sfinge…e Babbo Natale?” Lucia: “Dovremmo esser grati”

“CHE C’ENTRA COL NATALE?”

Da qualche giorno su Facebook gira questo leitmotiv e la polemica impazza. Oggetto della polemica? IL TITANIC, ovvero una delle luminarie installate nel fossato del Castello di Manfredonia grazie all’iniziativa dell’Associazione IO SONO PARTITA IVA.

In questo post ho inserito le foto di alcune delle luminarie che sono state realizzate a Salerno e a Gaeta nel periodo delle festività natalizie degli anni passati: a guardarle bene mi vien da dire CHE C’ENTRANO COL NATALE? Cosa c’entrano King Kong, il Galeone dei Pirati, la Sfinge e le Piramidi, il Dragone etc. etc.?

Così come, a pensarci bene, mi verrebbe da pensare “COSA C’ENTRA L’ALBERO DI NATALE o BABBO NATALE (simboli pagani) con LA NASCITA DI GESU’ BAMBINO e con lo spirito religioso della festa? Negli anni il NATALE ha perso la sua essenza cristiana ed ha assunto i caratteri di una festività legata al denaro e al consumo. Quanti di quelli che si chiedono CHE C’ENTRA IL TITANIC col Natale a casa fanno il PRESEPE invece dell’Albero di Natale e vanno a Messa?

Detto questo mi sento di ringraziare l’Associazione IO SONO PARTITA IVA che da circa un paio di anni si sta dando da fare per creare e realizzare, a proprie spese, eventi e attrazioni con l’obbiettivo di attirare turisti nella nostra città. Per anni ho visto tantissimi manfredoniani spender soldi per andare a Salerno o Gaeta, attratti dalle Luminarie del periodo Natalizio…abbiamo la fortuna di averle anche noi nella nostra città e che facciamo? LE CRITICHIAMO? Dovremmo esser grati a chi si sta facendo carico delle spese per la realizzazione di un’attrazione che attira gente che contribuisce a far girare l’economia.

Ora il TITANIC può piacere o non piacere, può esser considerato di cattivo gusto (anche il galeone dei pirati lo è visto che i pirati razziavano e uccidevano) o simpatico…è comunque un’attrazione che, son sicura, verrà fotografata e ammirata da tantissima gente insieme alle altre luminarie.

E a tutti quelli che continuano a scrivere CI SONO COSE PIU’ NECESSARIE dico solo una cosa: SE NON SI FA GIRARE L’ECONOMIA LA CITTA’ MUORE! NON SI PUO’ VIVERE DI ASSISTENZIALISMO! CHI HA FAME CHE SI DIA DA FARE! Manfredonia ha tantissime risorse: USIAMO L’INGEGNO e SFRUTTIAMOLE senza aspettare che siano altri a farlo per noi.

