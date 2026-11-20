Charles Spencer a Verissimo Charles Spencer a Verissimo: il fratello di Lady Diana racconta la sua verità

Charles Spencer sarà ospite di Verissimo per parlare di Lady Diana e del libro dedicato alla sorella. Ecco cosa racconterà il fratello della Principessa del Galles.

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo ci sarà anche Charles Spencer, fratello minore di Lady Diana e una delle persone che più hanno custodito nel tempo la memoria della Principessa del Galles. A quasi trent'anni dalla tragica scomparsa di Diana, il conte Spencer torna a parlare della sorella attraverso un racconto personale che ha già emozionato migliaia di lettori in tutto il mondo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, il nobile britannico ripercorrerà il rapporto speciale che lo legava a Diana, dai ricordi dell'infanzia fino agli anni della fama mondiale. Un'intervista che si preannuncia particolarmente intensa e che offrirà ai telespettatori uno sguardo più intimo sulla donna che è diventata un simbolo globale.

Cosa racconterà Charles Spencer a Verissimo? Perché ha deciso di tornare a parlare di Lady Diana? E quali aspetti della principessa emergeranno dal suo racconto?

Charles Spencer a Verissimo: il ricordo di Lady Diana

Per milioni di persone nel mondo, Lady Diana rappresenta ancora oggi una delle figure più amate della storia contemporanea. Per Charles Spencer, però, Diana è stata prima di tutto una sorella, con cui ha condiviso l'infanzia, le difficoltà familiari e gli anni che precedettero il suo ingresso nella famiglia reale britannica.

Nel corso dell'intervista a Verissimo, il conte ripercorrerà proprio questo legame familiare, offrendo una prospettiva diversa da quella spesso raccontata nei documentari e nelle biografie dedicate alla principessa.

Il fratello minore di Diana è rimasto nel cuore del pubblico anche per il celebre discorso pronunciato ai funerali della principessa nel settembre del 1997, quando davanti al mondo intero rese omaggio alla sorella con parole che ancora oggi vengono ricordate come una delle testimonianze più toccanti mai dedicate a Lady D.

Il libro dedicato alla principessa più amata del mondo

Una parte importante dell'intervista sarà dedicata a "Canto del cigno. Diana, mia sorella", il libro pubblicato da Charles Spencer nel quale racconta per la prima volta in modo approfondito la propria versione della storia.

Nel volume vengono ripercorsi i momenti più significativi della vita della principessa: dall'infanzia trascorsa nella tenuta di Althorp alle difficoltà vissute dalla famiglia, fino agli anni della notorietà mondiale e alla tragedia che sconvolse il mondo il 31 agosto 1997.

Lo stesso Spencer ha spiegato di aver deciso di scrivere il libro in vista del trentesimo anniversario della morte della sorella, con l'intenzione di offrire un racconto più autentico e personale rispetto alle numerose ricostruzioni pubblicate negli anni.

Un'intervista destinata a emozionare il pubblico di Verissimo

L'arrivo di Charles Spencer nel salotto di Silvia Toffanin rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del weekend televisivo.

Il pubblico avrà infatti l'occasione di ascoltare il racconto di una delle persone che hanno conosciuto meglio Lady Diana, attraverso ricordi familiari, aneddoti privati e riflessioni maturate nel corso degli anni.

A quasi trent'anni dalla sua scomparsa, la Principessa del Galles continua a suscitare interesse ed emozione. L'intervista a Verissimo promette quindi di restituire un ritratto più umano e autentico di Diana, raccontato dalla voce di chi le è stato accanto fin dall'infanzia e ne custodisce ancora oggi la memoria.