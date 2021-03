Cesena, omelia-shock del parroco: «Vaccini dai feti vivi» – Il video

Donne povere pagate per farsi ingravidare e fatte poi abortire, così da avere feti vivi da fare a pezzi e usare dagli scienziati per produrre i vaccini. Non è la trama di un film horror di pessimo gusto, ma lo sconcertante racconto, palesemente privo di fondamento e intriso di complottismo, che è stato fatto da un sacerdote cesenate, don Paolo Pasolini, durante la messa che ha celebrato domenica mattina nella chiesa di San Rocco. Un paio di minuti di ragionamenti che si sono alzati dall’altare, nel contesto di un’omelia lunga e articolata, che è stata registrata e diffusa sulla pagina Facebook della parrocchia.

tratto da: https://www.corriereromagna.it/cesena-il-parroco-aborti-a-pagamento-per-produrre-vaccini/