Cerimonia omaggio caduti in mare a Manfredonia per giornata di intitolazione moli a Marina del Gargano

Cerimonia di Omaggio Caduti in Mare a Manfredonia per la giornata di Intitolazione Moli a Marina del Gargano con i nomi Vespucci e Colombo in onore dei famosi navigatori.

Mercoledì 15 settembre Ore 8.00 Monumento dei Caduti del Mare – Alza bandiera a cura della Capitaneria di Porto di Manfredonia alla presenza di una delegazione dell’ANMI sezione di Manfredonia e personale del Marina del Gargano. Ore 11.00 Deposizione in mare di una corona d’alloro in memoria dei Caduti in Mare a cura del Marina del Gargano con la presenza delle autorità religiose, civili e militari. Ore 16.30 Cerimonia di Intitolazione dei due Moli Cav. Ciro Gelsomino – Amministratore Marina del Gargano Dott. Piscitelli Vittorio – Commissario Prefettizio Cav. Leonardo Salice – Presidente ANMI Dott. Ugo Patroni Griffi – Presidente Autorità Portuale del Levante – Amm. Divis. Pasquale Vitiello – Comandante Marinasud Taranto Conduce Matteo Perillo – Scopritura delle targhe con lettura teatrale delle biografie dei navigatori Vespucci e Colombo Ore 18.45 Ammaina Bandiera e Lettura preghiera del Marinaio Ore 19.00 Omaggio a Ennio Morricone a cura di Suoni del Sud con la partecipazione straordinaria del soprano Monica Paciolla