Cerignola, uomo ferito con un colpo di pistola alle gambe

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e’ stato ferito, a Cerignola con un colpo di pistola alle gambe.

Secondo la prima ricostruzione della polizia il 30enne era appena arrivato in auto, con un amico, nei pressi di una saletta in via Biella quando si è avvicinata una motocicletta condotta da un uomo con un casco integrale che ha sparato diversi colpi di pistola.

Uno di questi ha ferito il giovane ad una gamba. La vittima è stata trasportata all’ospedale, dove è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Gli agenti di polizia stanno controllando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona alla ricerca di elementi utili alle indagini.