Cerignola, quattordicenne difende amico accusato di “essere gay e grasso” e viene picchiata da coetanea

Una quattordicenne sarebbe stata picchiata perché avrebbe difeso un suo amico accusato di essere omosessuale e grasso. Una vicenda all’attenzione dei carabinieri intervenuti, ieri sera, sul posto anche se al momento non è stata formalizzata una denuncia.

Secondo una prima ricostruzione la ragazzina, quattordicenne, era in compagnia di un’amica e di un amico, nei pressi della villa comunale, quando sono stati avvicinati da altri due adolescenti – una ragazza e un ragazzo – che hanno iniziato a prendere in giro l’amico della vittima ritenendolo omosessuale e grasso. Dopo diversi insulti e offese al ragazzo la vittima sarebbe intervenuta per difenderlo e sarebbe stata picchiata, con schiaffi e calci, dalla coetanea. Poco dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato la ragazzina e l’amico in evidente stato di shock ma nessuna traccia dei presunti aggressori.