Cerignola, muore sul lavoro. Bonito: “Vicinanza alla famiglia della vittima, ferita per tutta la città”

Dichiarazione del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

È impensabile perdere la vita mentre si sta portando a termine il proprio lavoro. È successo quest’oggi a Cerignola e adesso saranno le autorità competenti a individuare le dinamiche e la cronologia degli eventi. Dal canto nostro, oltre ad esprimere vicinanza alla famiglia della vittima, non ci resta che un’amara riflessione: un morto sul lavoro è sempre una grande ferita per tutta la città, perché spesso il mondo del lavoro è un mondo senza regole. La fatalità, infatti, è solo uno degli aspetti che purtroppo concorrono in situazioni così tragiche. Il luogo di lavoro è per definizione sacro e non può e non deve trasformarsi in uno strumento di morte e sofferenza.

Ai familiari della vittima l’affetto dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Cerignola.