Cerignola, in attacco arriva l’ex Donia Malcore

La SSD Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Giancarlo Malcore.Malcore, classe 1993, è una punta e nella passata stagione ha militato nella Pergolettese (serie C), totalizzando 18 presenze ed un gol.

Una carriera cominciata tra le fila del Lecce (neo-retrocesso dalla serie nella vecchia Prima Divisione, in cui seppur giovanissimo colleziona ben 9 apparizioni.Nella stagione seguente passa alla Nocerina (Prima Divisione) dove inanella 14 presenze e 2 reti.

Nell’annata 2014/15 si divide tra Chieti e Paganese (serie C) totalizzando 12 presenze.

Successivamente approda per la prima volta in D con la maglia del Nardò. Qui realizza 8 reti in 27 partite. Nel 2016/17 ben 13 le realizzazioni con la casacca del Manfredonia (sempre in D) in 26 presenze.

Gol e ottime prestazioni catapultano Malcore in serie B al Carpi. Tra i cadetti 5 le reti in 19 presenze. Nella stagione 2018/19 passa al Cittadella [serie B]. Qui 5 le presenze maturate in avvio di stagione. A gennaio si trasferisce alla Fermana (14 presenze e 2 reti).“Un tassello importante e che andrà sicuramente a dare un valore aggiunto all’intero organico a disposizione di mister Pazienza – commentano il presidente Luigi Caterino ed il dirigente avv. Rosario Marino (in foto). A Giancarlo va il nostro in bocca al lupo e il nostro augurio di buon lavoro. Forza Audace!”