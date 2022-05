Cerignola, cagnolina investita per strada: il conducente dell’auto non la soccorre – Video

ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI

CERIGNOLA, PUGLIA

Giovedì 12 maggio tra le 13:30 e le 14:00 questa persona ha investito questa cagnolina, randagia libera sul territorio. Come si evince dalle riprese della telecamera questo tizio non solo ha fatto finta di non vedere la cagnolina (dato che era impossibile non vederla), ma non si è nemmeno fermato, non ha accennato a frenare e non l’ha soccorsa.

La piccola ha bisogno di un’operazione, costosa, per miracolo è viva.

Lo stiamo cercando e lo troveremo. Potete contattarci anche in forma anonima se aveste sospetti