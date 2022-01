Cerignola, boom di contagi 1048, +344 rispetto a ieri

Salto incredibile di nuovi contagi a Cerignola, +344 nuovi positivi rispetto alla giornata precedente. In totale adesso a Cerignola sono 1048 gli attualmente positivi e 90 le persone in quarantena.

Se da un lato il virus corre veloce, dall’altro possiamo notare come il numero delle ospedalizzazioni sia in netta diminuzione.

Il sindaco Bonito: “invito ancora una volta i miei concittadini a vaccinarsi e a rispettare tutte le indicazioni per contenere il contagio, dall’utilizzo delle mascherine al distanziamento. Anche se il virus sembra essere meno aggressivo rispetto all’anno scorso, non possiamo permetterci di abbassare la guardia”