Cerignola. Barone (M5S): “Gravissima la lettera aperta del candidato consigliere. Simili messaggi non possono essere tollerati”

Nota della consigliera del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone

La lettera aperta di Michele Romano, candidato al consiglio comunale di Cerignola, a tutti i ‘titolari di attività produttive illegali’ a non entrare negli affari della politica, come la politica non entra nei loro, è gravissimo. Così come è gravissima la chiusura della missiva, ‘con affetto e riconoscenza’ per queste persone. Un danno per quella politica che l’illegalità la contrasta tutti i giorni e combatte esattamente contro questo modo di fare. Romano ha rimosso il video da fb e ha parlato di video sarcastico, ma non basta, perché simili messaggi non possono essere tollerati o sminuiti e offendono tutta la cittadinanza, il candidato sindaco Francesco Bonito e la coalizione che lo sostiene, fatta di persone perbene che continueranno a battersi per il bene di Cerignola