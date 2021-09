Cercasi autisti di scuolabus

Il Consorzio Re Manfredi, leader nel campo dei trasporti e servizi scolastici da oltre vent’anni, è alla ricerca di autisti da impiegare alla guida di scuolabus a Sogliano al Rubicone (in provincia di Forlì-Cesena), a Lavagno e Brenzone sul Garda (in provincia di Verona), a Carpiano (in provincia di Milano), a Motta Baluffi (in provincia di Cremona).

Per partecipare alle selezioni è richiesto ai candidati il possesso dei seguenti requisiti specifici:

• diploma di scuola media inferiore;

• patente di guida D;

• carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto persone.

Le domande vanno fatte inviando il proprio curriculum a: consorzio@remanfredi.net

NB: Coloro che inviano le candidature da Manfredonia dovranno essere disponibili a lavorare fuori.