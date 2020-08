C’era una volta la Festa Madonna, era il 1968

Send an email

(Immagine C.Castriotta@)Manfredonia NEL 1968 ascoltavo le letture di situazioni e storie, ironie, povertà e malattia di un tempo che a vederlo oggi sembra così lontano, forse lo è, assoggettato e radicato, parlavano della diffidenza dei centri del nord e della mal comprensione dello Stato, considerati sempre come una terra di seconda scelta, insomma noi del sud camminavamo ai margini dell’abbandono della civiltà umana, secondo le loro teorie teologali da trattarci male per il nostro modo di vivere col fracco.

Intanto, non riuscivano a spiegarsi ma li vedevano arrivare da ogni parte dell’Italia e dall’Estero nella stagione di agosto. Gente davvero facoltosa, grandi industriali i quali arrivavano quaggiù nella terra della polvere per la straordinaria bellezza del nostro luogo e, a dispetto dei loro disprezzi sulla popolazione, ammiravano le meraviglie del posto la nostra, una cittadina di una chiara mattina.

La loro amata terra era piena di odori puri forti della natura più vera, circondata come si usava dire in dialetto manfredoniano, le macchie di fichi d’india verdeggiavano il panorama di un modo particolare come piante del paradiso. Il vento più buono saliva di un forte profumo fino alle cave e diffondeva il suo odore dalle piante estive sulla profondità delle voragini bianche fino alle nuvole.

Caratteristiche strepitose aride, erano le mura di calce bianca che rappresentavano la tradizione del ridipingere sempre ed esclusivamente tutti gli anni nel periodo della ‘Festa Patronale’ che si festeggiava sempre gli ultimi giorni di fine agosto al primo di settembre “Festa di Sant’Andrea”. Quasi tutti parlavano del tenerci a fare bella figura, anche i più poveri con qualche risparmio andavano a comprare la calce bianca alla cava per rinfrescare le piccole case del centro abitato e quello, per così dire periferico, mettendo così a posto la coscienza e l’anima in pace per la Madonna Turca Santissima Maria di Siponto, tenuta sull’altare con i suoi meravigliosi addobbi di rosso infiorata.

Poi il popolo iniziava a prepararsi per la processione, per il vestito più nuovo, rispettare il voto fatto, con le mattine che sparavano i cannoni tra mare e cielo per l’apertura della festa, che la nostra storia amava e voleva tenere sulla luce di una mano di grande orgoglio di commozione.

Mentre dentro al canto del pomeriggio partiva la processione santa con il quadro della Madonna, si allungava la folla lungo la sera e le luci della città di illuminazioni in quasi tutte le strade, i vicoli, dove la gente piangeva a singhiozzi, dopo essere ritornati in vacanza e aver rivisto l’amato cielo sul mare, che era il luogo che li aveva visti nascere, da dove erano partiti e dove volevano ritornare ogni qualvolta per indocilirsi delle loro case sipontine, quelle che porteranno negli occhi della vita.

A cura di Claudio Castriotta