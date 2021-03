CentroDestra Monte: ‘Porto industriale e proposta Seasif, la “latitanza” del sindaco D’Arienzo’

Da alcune settimane si sta discutendo del progetto di insediamento industriale nell’area portuale di Macchia-Manfredonia proposto dalla SEASIF HOLDING.

Nella città di Manfredonia molte associazioni ambientaliste hanno manifestato molte perplessità e la propria opposizione al rilascio della concessione demaniale per 25 anni delle banchine del Porto A1, A2, A5 e delle aree portuali retrostanti.

Anche questo progetto, come quello del trattamento dei rifiuti, è avvolto dalla nebbia, tanto che sconosciute sono soprattutto le ricadute sull’ambiente e sulla salute delle popolazioni e degli eventuali futuri lavoratori.

Se ne sta discutendo a Manfredonia e a Foggia nell’ambito del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Capitanata.

La Regione Puglia, nel frattempo, ha organizzato a Bari per martedì 30 marzo un tavolo per l’esame della proposta della SEASIF HOLDING.

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE DI MONTE SANT’ANGELO SONO COMPLETAMENTE ASSENTI!

Eppure, il nostro Comune fa parte del Consorzio ASI, le radici del Porto Alti Fondali e una parte consistente delle aree retroportuali ricadono nel territorio di Monte Sant’Angelo.

Il Movimento VERSO IL FUTURO, la LEGA-Monte Sant’Angelo e Forza Italia, nel condannare la “LATITANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”, invitano il Sindaco d’Arienzo a:

1. fare di tutto per essere presente a Bari alla riunione del 30 marzo p.v., organizzata dalla Regione Puglia;

2. reperire tutte le informazioni relative al progetto SEASIF HOLDING chiedendo, come per legge, l’accesso agli atti anche in qualità di rappresentante del nostro Comune in seno all’ASI di Foggia;

3. richiedere al Presidente Vergura la convocazione con urgenza del Consiglio Comunale per discutere della proposta della SEASIF HOLDING;

4. coinvolgere nella discussione anche le Forze Politiche non presenti in Consiglio Comunale.

(Fonte: Movimenti politici Forza Italia, Verso il Futuro, Lega – Monte Sant’Angelo)