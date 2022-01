Centro Diurno Santa Chiara: quando frequentarlo e perché

Il centro diurno Santa Chiara di Manfredonia è un luogo dedito alla cura e sostegno di persone che soffrono di demenza e alzheimer.

La specificità di un centro diurno è quella di offrire un intervento limitato nell’arco della giornata in quanto è una struttura semiresidenziale che si occupa dei suoi ospiti per circa 8 ore al giorno. Il vantaggio di questa modalità risiede nella possibilità di non spezzare drasticamente il legame dell’anziano con la sua famiglia di origine e di lenire il senso di colpa dei familiari nel demandare a terzi la cura e l’assistenza per il proprio caro.

Perché frequentare il nostro Centro Diurno? L’intera equipe multidisciplinare (composta da medico sanitario responsabile, infermiere, psicologo, assistente sociale, dietista, fisioterapista, massoterapeuta, logopedista, educatori e operatori socio sanitari) si coordina spinta da una mission che è in generale quella di migliorare la qualità di vita dei suoi ospiti e nello specifico di rallentare il decadimento cognitivo in atto, creare per l’anziano un contesto di confronto con i compagni di gruppo che vivono la sua stessa situazione ed infine alleggerire il carico assistenziale dei familiari.

Le giornate sono attive e scandite da una specifica programmazione cognitiva e comportamentale volta alla riabilitazione neurocognitiva e psicomotoria, non mancano momenti meno impegnativi caratterizzati da attività ricreative ed occasioni di svago e relax in cui festeggiare compleanni e festività in armonia e serenità. Momenti importanti poiché favoriscono la socializzazione e sviluppano il senso di appartenenza al contesto.

La peculiarità è quella di creare un ambiente sereno e familiare. L’anziano è al centro non come semplice utente ma come persona con i suoi bisogni, la sua storia di vita, i ricordi da custodire e le sue emozioni. Molto di più di un semplice utente, un componente di una grande famiglia.