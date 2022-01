Cena mozzafiato sospesi in aria, arriva sul Gargano “Dinner in the sky”

Il Porto Turistico di Rodi Garganico ha annunciato la programmazione degli eventi dell’estate 2022 che prevede probabilmente nel mese di Luglio l’arrivo di “Dinner in the sky” .

L’attrazione che sta facendo il giro del mondo permette di prenotare la propria cena con gli amici o con il proprio partner sospesi in aria. Una cena deliziosa con selfie da paura.

L’evento sarà in esclusiva per il Gargano e durerà per un week end e sarà presto prenotabile sul portale dell’organizzazione.

La nota del porto turistico di Rodi Garganico:

ENTRARE IN UN PORTO È COME SCEGLIERE UN RISTORANTE PER UNA CENA IMPORTANTE

Come scegliere un ristorante? Normalmente si valuta la qualità dei cibi, quella dei servizi, la bellezza del locale, la capacità di accogliere del gestore, la professionalità dei camerieri, la pulizia dei bagni, la “mise en place” ed infine il prezzo. Un ” MARINA RESORT CLASS ” ed un albergo a 5 stelle sono attività simili.

Un porto turistico è tutt’altro che un posto dove “legare una barca ad un pontile cercando di spendere poco”. Una Comunità Portuale serve a vivere bene le proprie vacanze, ad ospitare gli amici, a rilassarsi e anche a divertirsi.

Ecco, dal 2018 a Rodi Garganico, con il prezioso contributo dei nostri ospiti, abbiamo dato vita all “‘anima del Porto”.

Per capire di cosa si tratta, bisogna starci alcuni giorni ed avere conosciuto porti dove l’anima non c’è..

Quello che accade da tempo a Rodi è una magia che si rinnova, con mille iniziative, intrise di cultura marinara e di belle persone…Stare da noi qualche giorno o un’intera estate potrà dare la misura a chiunque di cosa vuol dire vivere in una struttura certificata “Marina Resort” come la nostra.

Il migliore servizio in un contesto unico, al miglior prezzo. Come nei migliori ristoranti, in mezzo a persone di mondo, che sanno apprezzare il grande dono di vivere bene.. N.B.: la programmazione 2022 non teme confronti.. si accettano sfide!