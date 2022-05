“Cena Astronomica – E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

E’ l’evocativo titolo dell’evento organizzato dal Liceo “Galilei – Moro” di Manfredonia, che ha visto la partecipazione del personale docente e non docente dell’Istituto.



Nell’occasione i docenti hanno avuto modo di spiegare le costellazioni dal punto di vista scientifico e mitologico, simboleggiando l’inizio di un percorso che vede la scuola non solo intenta a programmare la didattica, ma anche momento in cui corpo docente e non docente si ritrova per mettersi in gioco.



Una necessità del post covid è quella di migliorare gli stili di apprendimento. Come affrontare le nuove esigenze? Creando una comunità apprendente in cui collaborazione, cooperazione e coinvolgimento sono le parole d’ordine. Un cambio di paradigma in cui la scuola è pronta ad affrontare il cambiamento e l’imprevedibilità, incentivando la didattica delle competenze e della creatività, partendo dalla valorizzazione delle risorse di ogni singolo individuo dell’organizzazione scolastica, nell’ottica del lavoro in team.



La cena ha centrato l’obiettivo di dare vita ad un proficuo e inedito scambio di opinioni e conoscenze. Così il Liceo “Galilei-Moro” si dimostra pronto a cogliere le sfide del post covid, con un modello di scuola innovativo e socialmente sostenibile per far tornare finalmente il territorio a “riveder le stelle”.