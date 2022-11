Cellulari, ancora troppe zone d’ombra nel Gargano: i punti più critici rimangono le strade interne e vallate

‼️Cellulari, ancora troppe zone d’ombra nel Gargano: i punti più critici rimangono le strade interne e vallate.

👇Sul Gargano purtroppo, ancora troppe zone d’ombra per la telefonia mobile, in quelle aree che non si riesce a telefonare, mandare messaggi e navigare – spiega Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia. In questi territori si possono verificare gravi rischi per la sicurezza pubblica: LA CERTEZZA DEL SEGNALE È UN DIRITTO DI TUTTI ⁉️

Si vuole ricordare, come molti erroneamente pensano, non è sempre possibile chiamare il 112 quando non si ha campo. Per contattare il 112 è sempre necessario che, nel punto in cui ci troviamo, arrivi il segnale di almeno un operatore di telefonia mobile.

Ricordiamo inoltre, che telefonando al 112 nelle zone coperte dal “Numero Unico di Emergenza” (NUE), si entrerà in contatto con un operatore della Centrale Unica di Risposta che poi trasferirà la chiamata all’ente competente (Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria), che effettivamente gestirà l’intervento.

Nel caso la zona non fosse coperta dal NUE, saranno i Carabinieri che ci risponderanno e poi penseranno a trasferire la chiamata a chi di dovere.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane.