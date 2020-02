C’è sempre stato il tempo dello spavento epidemico: “Manfredonia, l’estate del colera”

IL sole era pallido quel pomeriggio di una soffocante di fine estate nel 1973, Piazza Marconi un raggio di calura. Sul posto davanti alla “Capitaneria di Porto” e drl Comune – tutti in fila , in quel settembre blu color blu, lunghe file per la vaccinazione contro il colera. In tanti anche in via Maddalena, l’effetto di un’atmosfera strana e appesantita, nelle strade che indistinte brulicavano di persone.Il panico oramai era diffuso a macchia d’ olio per i vari rioni della città. Ricordo c’era una ragazzina davanti a me col vestito bianco a pois rosso, varcava anche lei ,un po’ paurosa la porta di legno marrone del Comune, lungo il corridoio si aggiravano figure vestite di bianco col vaccino pronto da iniettare ad ogni cittadino messo in coda. A Manfredonia si mangiava pane caldo e qualche cibo bollito. Intanto il tramonto aveva preso posto al giorno e stava passando le ore alla sera. In Piazza Marconi, zampilli d’acqua passavano tra il corpo del pescatore con il tridente.

Nell’estate del colera rividi dopo la ragazzina giocare alla fontana.

di Claudio Castriotta

Foto Manfredonia Ricordi