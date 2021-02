‘C’è posta per te’, questa sera ospiti di Manfredonia

Settimo appuntamento con Maria De Filippi e le storie di “C’è Posta per Te”. Sabato 20 febbraio in prima serata su Canale 5 i protagonisti delle sorprese di due emozionanti vicende sono Renato Zero e Stefano De Martino. A raggiungere i destinatari della posta in giro in bicicletta per tutta l’Italia il quartetto composto da Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi.

Tra i destinatari della posta anche i signori Lorenzo e Maria Siponta di Manfredonia, raggiunti dal postino nei giorni scorsi in Via del Pontelungo, nella città del golfo.