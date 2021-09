Caterina Ciuffreda, comandante della polizia locale Vieste: un’estate di controlli per garantire la sicurezza

Caterina Ciuffreda comandante polizia locale Vieste un’estate di controlli per garantire sicurezza “Diversi interventi importanti in questa estate, specie sulla viabilità, intensificando i controlli e la presenza. L’apertura del parcheggio del molo di ponente ha agevolato il traffico. Intensa attività contro i parcheggiatori abusivi, emessi diversi DASPO urbani. Il nostro territorio è molto vasto ed il controllo non è semplice.”