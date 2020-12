Catalfo, fondo da 1 miliardo per liberi professionisti

Accanto al pacchetto a sostegno dell’automotive, si delinea l’inserimento in manovra di un sostegno per i liberi professionisti. Il ministero del Lavoro punta a inserire nel ddl Bilancio dei fondi a sostegno dei lavoratori autonomi. La responsabile Nunzia Catalfo ha spiegato che l’impegno che, «come ministero del Lavoro, stiamo portando avanti, insieme al Parlamento in queste ore, all’interno della Legge di Bilancio» riguarda «l’istituzione di un fondo che avrà la dotazione cospicua di circa un miliardo», e che, «probabilmente, verrà anche ampliato, perché andrà a sostenere tutti i liberi professionisti». Il fondo in legge di bilancio, ha proseguito la titolare del dicastero di via Veneto, «permetterà di esonerare in tutto, o in parte, dal pagamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e i professionisti, ordinistici e non, che a causa della pandemia hanno avuto nel corso del 2020 un importante calo di fatturato rispetto all’anno scorso e un reddito dichiarato non superiore a 50.000 euro».