Castriotta si, Ritucci no

La campagna elettorale per le regionali in Puglia è entrata decisamente nel vivo (la data delle urne dovrebbe essere quella del 20 settembre). E iniziano a delinerasi anche liste e candidati. Questa sera nel corso di “Vertigo”, l’approfondimento giornalistico de ilsipontino.net, si è parlato ufficialmente di toto nomi per la città di Manfredonia.

Nello specifico Giannicola De Leonardis (esponente di spicco di Fratelli d’Italia in Puglia e Capitanata) ha ufficializzato la candidatura di Raffaele (Lello) Castriotta nella lista del partito di Giorgia Meloni. Mentre, Mario Conca, epurato come Antonio Tasso dal M5S, candidato Presidente alla Regione Puglia, ha escluso la ventilata candidatura di Massimiliano Ritucci, impegnato per sua volontà sul progetto civico “Agiamo” per le prossime amministrative a Manfredonia.

Lo stesso Conca ha però confermato il ruolo di peso di Tasso in questa campagna elettorale (non da candidato) e la possibilità di alcuni candidati nella sua lista civica provenienti dalla città del Golfo.