Casting per film in Puglia

Per importante progetto cinematografico che si girerá in Puglia, si cercano figurazioni speciali e figurazioni (comparse) residenti in Puglia.



Le riprese si svolgeranno a partire da maggio fino a luglio 2021 tra Lecce e zone limitrofe e Brindisi.

(DISPONIBILI A PIÙ GIORNATE DI LAVORO)- UOMINI E DONNE (18 – 75 ANNI) e in particolare :



– BALLERINE DI POLE DANCE – UOMINI CINESI (20 – 50 ANNI)- UOMINI COMPLETAMENTE PELATI (NO RASATI) (30 – 55 ANNI)- UOMINI e DONNE (20 – 50 ANNI) STRAVAGANTI (es. capelli con colori accesi, uomini truccati, donne con piercing sul volto etc.)- RAGAZZI/E BELLISSIMI/E (18 – 35 ANNI)



È possibile inviare la propria candidatura a: castingpuglia21@gmail.com scrivendo nell’OGGETTO il ruolo per cui volete candidarvi (ES. RAGAZZA BELLISSIMA o COMPARSA etc.)



Nella mail bisogna allegare 2 foto, primo piano e figura intera, scattate in verticale e al momento, (no selfie – no foto in bianco e nero – no foto di gruppo – no foto con occhiali da sole etc.) e bisogna inserire nel testo della mail le seguenti informazioni:NOME E COGNOME:ETA’:NUMERO DI TELEFONO:ANNI:ALTEZZA:TAGLIA PANTALONE:TAGLIA MAGLIANUMERO SCARPE:CITTA’:e NOTE: (se si hanno particolari capacità sportive e/o artistiche. Es. Musicista – ballerina danza classica etc.)



Il casting è aperto a tutti, secondo le indicazioni riportate in precedenza, nel rispetto delle norme vigenti. Lavoro retribuito.



È possibile candidarsi ESCUSIVAMENTE via mail (no messaggi privati o whatsapp) e in caso di idoneità verrete contattati telefonicamente.