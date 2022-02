Castagnole con la ricotta

Dolci di Carnevale? Ecco delle morbidissime e buonissime castagnole ripiene di ricotta.

La ricetta di Mescola Bene .

Ingredienti:

250 gr di farina

80 gr di zucchero semolato

125 gr di ricotta vaccina

La scorza di un limone o di un’arancia grattugiata

Mezza bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Olio di semi di arachidi per friggere

Procedimento:

-Sbatti le uova con lo zucchero, la ricotta e la scorza di un limone non trattato

-Aggiungi il lievito, un pizzico di sale e la farina poco per volta

-Impasta fino a quando non otterrai un composto lavorabile con le mani ma comunque morbido, un pò appiccicoso.

-Crea delle palline e friggile in abbondante olio di semi di arachidi caldo

-Una volta pronte e ben colorate rotola le castagnole nello zucchero semolato