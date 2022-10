Castagne, vino novello e musica popolare: Carpino celebra l’autunno

CASTAGNE, VINO NOVELLO E MUSICA POPOLARE: A CARPINO LA PRO LOCO E IL BAR EURO CELEBRANO L’AUTUNNO

L’autunno ha il sapore di castagne, il profumo dei camini accesi, il rumore delle foglie sotto i piedi, che iniziano a tingersi di meravigliosi colori caldi. A Carpino si lavora per celebrare sapori e colori.Ogni stagione presenta, oltre alle caratteristiche climatiche, un particolare richiamo ai cibi e sapori, valorizzati proprio dall’essere consumati in quel momento dell’anno e senza dubbio questo è anche il caso dell’autunno. L’autunno è una stagione ricca e prosperosa, la nostra terra in questo periodo è meravigliosa perché se da un lato regala sfumature di colore che vanno dal giallo al rosso dall’altro offre prodotti eccezionali come i funghi, le castagne, le zucche e i melograni. I raccoglitori parlano, infatti, di una stagione anticipata, di castagne ricche di sapore, dolci e profumate. Sul Gargano, per la precisione a Carpino è giunto il momento di farle “ballare” nelle padelle poste sul fuoco.

Caldarroste, vino novello e musica

popolare è quanto proposto dalla Pro Loco di Carpino e dal Bar Euro che sono già a lavoro per deliziare i palati di tutti: residenti e ospiti, sabato 29 ottobre, in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 19.00.

Che festa sarebbe senza tarantella? La parte musicale, infatti, è affidata ai giovani musicisti dei Tarant Folk che dopo un lungo e inteso tour estivo ritornano più forti che mai !