Cassa integrazione alla Leonardo, Bordo: “Sono molto preoccupato”

Sono molto preoccupato per la decisione unilaterale di Leonardo di avviare la procedura di cassa integrazione per i lavoratori degli stabilimenti di Nola, Pomigliano, Grottaglie e Foggia.

La scelta dell’azienda, fatta senza nessun confronto preventivo con i sindacati, è molto grave. Per questa ragione, come Partito Democratico, chiediamo al Ministro Giorgetti e al Governo di convocare immediatamente un tavolo con l’azienda e i sindacati per discutere delle prospettive industriali e commerciali di Leonardo e degli investimenti da realizzare per conservare i posti di lavoro.

Come è noto, a causa della crisi del trasporto aereo dovuto alla pandemia, i problemi dell’azienda sono concentrati soprattutto nella divisione Aerostrutture.

L’obiettivo deve essere allora quello di diversificare le produzioni per evitare la penalizzazione degli stabilimenti localizzati nel mezzogiorno, che, come sappiamo, dipendono principalmente dalle commesse per gli aerei.

È necessario agire in fretta per evitare il rischio di mandare in fumo migliaia di posti di lavoro.

Michele Bordo – Onorevole PD