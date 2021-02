Casi Covid? Pagina ufficiale SS. Trinità Manfredonia: “La messa è sospesa”

La messa è sospesa. Una scarna comunicazione sulla pagina ufficiale della parrocchia SS. Trinità di Manfredonia annuncia ai fedeli lo stop delle celebrazioni per i prossimi giorni.



Nessun caso accertato di Covid, per il momento, ma per motivi precauzionali non ci sarà messa, già a partire da questa sera.



Immediato è iniziato il tam tam della notizia sui vari social e gruppi WhatsApp e i fedeli restano ora in attesa di nuovi aggiornamenti.