Casetta di pan di zenzero per grandi e piccini







0 from 0 votes Recipe by ManfreChef Course: Dessert Cuisine: German Difficulty: Medium Prep time 1 hour Cooking time 15 minutes

Esiste una leggenda secondo cui un quarto Re Magio stava portando lo zenzero a Gesù, prima di ammalarsi e non completare mai la sua missione. In effetti, numerose leggende ruotano intorno al pan di zenzero, che viene comunemente usato per realizzare creative casette, come quella della favola di Hansel e Gretel.

Ingredienti 350 grammi farina

140 grammi zucchero

1/4 cucchiaino bicarbonato

110 grammi burro

1 uovo

5 grammi zenzero

5 grammi cannella

1 pizzico chiodi di garofano macinati

1 pizzico noce moscata

50 grammi miele

Ingredienti per la ghiaccia reale

300 grammi zucchero a velo

50 grammi albume

Istruzioni Unite in una terrina farina, zucchero, sale, chiodi di garofano, cannella e bicarbonato.

Create una montagnetta con un cratere al centro e unite il burro a pezzetti e l’uovo sbattuto.

Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo, avvolgetelo nella pellicola e fate riposare in frigo per minimo 30 minuti.

Stendete la pasta arrivando a uno spessore di circa 1 centimetro.

Tagliate le pareti e il tetto della casa (noi abbiamo utilizzato degli stampini adatti).

Cuocete in forno statico a 180 gradi per 15 minuti.

A parte, montate l’albume a neve unendo poco alla volta lo zucchero a velo, fino ad ottenere un composto bianco e omogeneo.

Utilizzate la ghiaccia reale per unire le pareti e il tetto della casa e per decorare eventuali biscotti.

Note Noi abbiamo utlizzato degli stampini adatti per la forma delle pareti e del tetto della casa, li abbiamo trovati su Amazon.

