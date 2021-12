Casanova (Lega): “Bene inclusione tratta adriatica Ancona Foggia nella rete TEN-T, recepite anche nostre istanze Lega. Ora finanziamenti adeguati”

“Accogliamo con favore l’inclusione della tratta adriatica da Ancona a Foggia nella rete Extended Core e l’inserimento nel nuovo corridoio baltico. Si tratta di un importante passo in avanti per l’intera dorsale e per tutto il Sud. Positivo anche l’inserimento del terminale di Ortona come nodo nella rete globale e, in questa, della tratta ferroviaria Taranto – Brindisi.

Ora è importante garantire i finanziamenti adeguati per la realizzazione dei progetti e assicurare la complementarietà rispetto alle previsioni del Piano di Ripresa e Resilienza. Sottolineo che diverse nostre istanze sollevate in precedenza sono state recepite, ma effettueremo ulteriori proposte nell’iter parlamentare per ulteriori upgrade di rete.

Guardiamo con attenzione anche agli sviluppi della tratta balcanica con cui si possono sviluppare importanti sinergie, in particolare con i terminali portuali, prestando però attenzione a che l’Italia non venga bypassata dai flussi di trasporto”.

E’ quanto dichiara in una nota l’europarlamentare Lega – ID Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti in UE.