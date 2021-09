Casa Sollievo, nuove regole per l’accesso in ospedale

NUOVE REGOLE PER L’ACCESSO IN OSPEDALE

In base alla nuova normativa (legge 17 giugno 2021, n.87), da lunedì 13 settembre cambiano le modalità per l’accesso in Ospedale.

VISITATORI

In Casa Sollievo della Sofferenza sarà possibile accedere in due fasce orarie:

pomeridiana (14:15-16:00)

serale (19:00-20:00)

L’accesso sarà consentito ad una sola persona munita di permesso, per una durata massima di 15 minuti . I permessi saranno di due tipi:

PERMESSO CELESTE: consentirà l’ingresso negli spazi e nelle aree comuni, ma non in reparto. Viene rilasciato solo ai possessori di Green Pass che indossano una mascherina (chirurgica/FFP2/FFP3)

PERMESSO GIALLO: su specifica autorizzazione del Responsabile del Reparto, il permesso giallo permetterà l’ingresso all’interno del reparto di degenza. Viene rilasciato ai possessori di Green Pass che indossano una mascherina (chirurgica/FFP2/FFP3) e che hanno eseguito un tampone (antigenico/molecolare) nelle 48 ore precedenti (esecuzione possibile anche in Ospedale, concordando con l’Unità Operativa di riferimento).

Entrambi i permessi andranno restituiti al servizio di portineria terminata la visita.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI E VISITE SPECIALISTICHE

Per coloro che devono sottoporsi a prestazioni ambulatoriali e visite specialistiche, l’accesso sarà consentito 15 minuti prima dell’orario previsto per la registrazione dell’impegnativa, se muniti di Green Pass e mascherina protettiva. Sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore munito anch’egli di Green Pass e Mascherina (chirurgica/FFP2/FFP3)