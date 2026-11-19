Casa a Prima Vista, anticipazioni del 19 novembre: Milano sfida Roma

Le anticipazioni di Casa a Prima Vista del 19 novembre: torna la sfida tra Milano e Roma. In palio una casa vacanze in Trentino con un budget di 500mila euro.

Torna in prima serata uno dei programmi immobiliari più seguiti della televisione. Casa a Prima Vista propone una nuova sfida speciale tra gli agenti di Milano e quelli di Roma, pronti a contendersi la preferenza della cliente in una location d'eccezione immersa nel verde del Trentino.

Dopo il successo del primo confronto, i professionisti delle due città si ritroveranno faccia a faccia per cercare la soluzione abitativa perfetta. Questa volta la ricerca riguarderà una casa vacanze in Val di Rabbi, con richieste molto precise e un budget importante a disposizione. Chi saranno i protagonisti della sfida del 19 novembre? Quale casa sta cercando la cliente? E dove sarà possibile seguire la puntata speciale di Casa a Prima Vista?

Casa a Prima Vista del 19 novembre: torna la sfida tra Milano e Roma

La puntata speciale vedrà nuovamente contrapposte le due squadre protagoniste del programma.

Per Milano scenderanno in campo Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, mentre a rappresentare Roma ci saranno Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer.

Dopo il primo confronto stagionale, gli agenti romani cercheranno la rivincita, mentre la squadra milanese proverà a confermare il proprio valore. La competizione si svolgerà con una formula particolare che metterà alla prova non solo le capacità individuali, ma anche il gioco di squadra.

Anna Paola cerca una casa vacanze in Trentino

Protagonista della puntata sarà Anna Paola, professionista della comunicazione accompagnata dall'amica Rossana.

L'obiettivo è trovare una casa vacanze in Val di Rabbi, una delle località più suggestive del Trentino. Le richieste sono molto precise e comprendono:

una cucina abitabile;

tre camere da letto;

due bagni;

uno spazio esterno vivibile;

una soluzione indipendente ma non completamente isolata.

Per realizzare il progetto la cliente dispone di un budget di 500mila euro, una cifra che permetterà agli agenti di proporre immobili di livello immersi nella natura.

La gara sarà resa ancora più interessante dalla formula della staffetta, che obbligherà ogni squadra a collaborare nella presentazione delle abitazioni selezionate.

Dove vedere Casa a Prima Vista il 19 novembre

La puntata speciale di Casa a Prima Vista andrà in onda giovedì 19 novembre alle 21:30 su Real Time.

Il programma sarà visibile sul canale 31 del digitale terrestre e sul canale 31 di Tivùsat. Nel corso della serata i telespettatori scopriranno quale delle due squadre avrà interpretato meglio le esigenze della cliente e quale immobile riuscirà a conquistare Anna Paola.

Tra paesaggi montani, strategie immobiliari e rivalità tra agenti, il nuovo confronto tra Milano e Roma promette di tenere aperta la sfida fino all'ultima visita.