Cartucce per stampanti esaurite: dove vanno gettati questi rifiuti a Foggia?

Le stampanti sono ormai dei dispositivi tecnologici estremamente diffusi: essi sono imprescindibili in uffici, aziende e studi professionali di vario genere, ma anche a livello domestico si utilizzano tantissimo, dal momento che le esigenze di fare delle stampe riguardano ormai tutti i cittadini.

Come noto, per utilizzare una stampante occorre adoperare degli appositi consumabili: sappiamo bene che per far funzionare la periferica occorre acquistare, da store specializzati come LaMiaStampante, cartucce per stampanti specifiche per il modello di cui si è in possesso, ma quando il prodotto si esaurisce come deve essere smaltito?

Tantissime persone nutrono dei dubbi a questo riguardo, a Foggia come anche in altre città d’Italia, cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Partiamo col dire che le cartucce per stampante esaurite non possono essere conferite nella semplice raccolta differenziata che siamo soliti tenere in casa, per via della particolare natura del rifiuto.

Chiarito questo, bisogna chiedersi: le cartucce esaurite sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi?

Come considerare le cartucce esaurite

Il produttore di questi consumabili deve obbligatoriamente indicare a quale tipologia di rifiuto rientra il prodotto una volta esaurito, e per farlo deve far riferimento al cosiddetto codice CER; nello specifico, il codice CER 08 03 18 è indicativo dei rifiuti speciali non pericolosi, mentre quello 08 03 17 riguarda i rifiuti speciali pericolosi.

Le semplici cartucce per stampanti utilizzate in casa e in ufficio, ad ogni modo, rientrano praticamente sempre nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi; il codice CER 08 03 17 infatti riguarda principalmente cartucce destinate ad essere utilizzate in ambito industriale.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi

Le aziende che utilizzano cartucce che, una volta esauste, divengono rifiuti speciali pericolosi sono chiamate ad effettuare un’iscrizione a SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, inoltre devono rispettare anche determinate procedure interne, con l’allestimento di una specifica area di stoccaggio alla quale avranno modo di accedere solo i lavoratori designati.

I movimenti di smaltimento vanno inoltre annotati sul documento denominato Registro di carico e scarico, ovvero MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, da presentare con cadenza periodica alla Camera di Commercio, e FIR, Formulario Identificativo del Rifiuto, che invece va curato dal trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi

Per i rifiuti speciali non pericolosi, ovvero per lo smaltimento delle comuni cartucce per stampanti destinate ad uso domestico, le procedure sono molto più semplici.

Aziende, uffici pubblici e altre realtà che consumano quantità di rilevanti di questi consumabili sono solite procurarsi dei grandi contenitori di cartone, i cosiddetti contenitori ecobox, che con cadenze periodiche, in genere una volta all’anno, vengono poi affidati ad imprese specializzate.

Questa piccola accortezza può essere eseguita anche a casa, conferendo le cartucce esaurite in un contenitore e recandosi, con la cadenza periodica che ri reputa più opportuna, presso un centro specializzato.

Nello specifico, rifiuti speciali non pericolosi come le cartucce per stampanti esaurite devono essere conferite presso le cosiddette isole ecologiche; in provincia di Foggia queste strutture sono numerose e per reperire informazioni a riguardo può essere interessante visitare il sito Internet ufficiale di AMIU Puglia, nello specifico la sezione dedicata all’unità operativa di Foggia, disponibile a questo link.

Le cartucce esaurite, inoltre, possono essere rigenerate: sul territorio vi sono delle aziende interessate a recuperare questi rifiuti per renderli nuovamente utilizzabili, e realtà come queste sono sicuramente interessate a procurarsi questo genere di rifiuti.