Cartoline dal passato. Una storia a Manfredonia il 28 luglio 1974: il primo album di Rino Gaetano

Roma/Manfredonia – 28 luglio 1974 – 28 luglio 2020: esattamente 46 anni fa la pubblicazione del primo album di Rino Gaetano “Ingresso libero“: l’album segue la pubblicazione di alcuni mesi del primo singolo del cantautore romano, I love you Marianna, inciso con lo pseudonimo di Kammamuri’s: è quindi il primo lavoro firmato con il nome dell’autore.

È l’unico degli album di Gaetano a non prendere il nome dalla prima traccia, né da nessun’altra: tuttavia il brano di apertura fu pubblicato come singolo. La copertina originale si apre in due falde contenenti i testi e due foto in blu e nero.

I diritti sono stati acquisiti dalla BMG che ha effettuato la ristampa di questo disco su cd nel 1994. L’album contiene la canzone “Ad esempio a me piace il sud”, incisa inizialmente da Nicola Di Bari per Canzonissima. AD 4000 DC suggerisce una datazione ridondante dove vengono indicati sia AD (Anno Domini), sia DC (dopo Cristo), che hanno lo stesso significato.

A Khatmandu richiama all’uso delle droghe leggere e ai vari effetti allucinogeni. Agapito Malteni il ferroviere (residente a Manfredonia) è liberamente ispirata a La locomotiva di Francesco Guccini, di cui riprende in parte l’idea (quella di un uomo che vuole dirottare un treno per protesta). I tuoi occhi sono pieni di sale è composta da una serie di strofe dove cambia solamente la relazione tra il soggetto del titolo (parti anatomiche di una persona femminile), e il verbo che chiude la frase (“di quel sale che a pensarci viene voglia di…”). Altre strofe, poi non incluse nel brano, erano state pensate per questa canzone, con il medesimo stile poetico.

L’operaio della Fiat «La 1100» richiama i tempi dell’autunno caldo e della contestazione operaia, racconta di un impiegato dell’azienda torinese il quale, pronto per un fine settimana di svago, si trova la sua macchina bruciata da ignoti. Tu, forse non essenzialmente tu, che parla della relazione tra Rino Gaetano e il suo grande amico Bruno Franceschelli.

Testi e musiche di Rino Gaetano.

Tu, forse non essenzialmente tu – 3:35

Ad esempio a me piace il sud – 4:12

A.D. 4000 d.C. – 3:40

A Khatmandu – 2:52

Supponiamo un amore – 3:40

E la vecchia salta con l’asta – 3:31

Agapito Malteni il ferroviere – 2:49

I tuoi occhi sono pieni di sale – 2:52

L’operaio della Fiat (la 1100) – 2:49

IL TESTO DELLA CANZONE

Agapito Malteni il ferroviere

Agapito Malteni era un ferroviere

viveva a Manfredonia giù nel Tavoliere

buona educazione di spirito cristiano

ed un locomotore sotto mano

Di buona famiglia giovane e sposato

negli occhi si leggeva : molto complessato

faceva quel mestiere forse per l’amore

di viaggiare sul locomotore

Seppure complessato il cuore gli piangeva

quando la sua gente andarsene vedeva

perché la gente scappa ancora non capiva

Dall’alto della sua locomotiva

La gente che abbandona spesso il suo paesello

lasciando la sua falce in cambio di un martello

ricorda nei suoi occhi nel suo cuore errante

il misero guadagno di un bracciante

Una tarda sera partì da torre a mare

doveva andare a Roma e dopo ritornare

pensò di non partire o pure senza fretta

di lasciare il treno a Barletta

Svelò il suo grande piano all’altro macchinista

buono come lui ma meno utopista

parlò delle città di genti emigrate

a Gorgonzola oppure a Vimercate

E l’altro macchinista capì il suo compagno

felice e soddisfatto del proprio guadagno

e con le parole cercava di calmarlo

fu una mano ad addormentarlo.

Di Claudio Castriotta