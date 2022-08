 “Cartolina del Campanile della Bancarella – Storia”

Manfredonia – HO pianto molto come un bambino – perché mi ricorda i miei genitori ,la “Bancarella Del Campanile storica ” perché accanirsi tanto per la Storica millenaria Piazza Duomo. Cari genitori miei se oggi foste in vita avreste pianto per i 186 anni di festeggiamenti della Madonnina Santissima. Odio le polemiche – ma rispettare ed amare le vecchie generazioni , che sono molto legate alle tradizioni , è difficile vedere la Piazza Duomo un po’ deserta – le nostre tradizioni del cuore di ieri e di oggi – e non vanno mai cambiate – e se cambiano cedono il passo del tempo che conta il passaggio delle nuvole nuove…con il respiro dell’anima di oggi – ma non perderà mai la commozione – di una festa che resta la nostra terra.

di Claudio Castriotta