Carpino in Folk, Urban Regeneration

Presentata ieri sera in conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’Addetto Stampa Enzo Russi, Il Direttore Artistico Antonio Pizzarelli ed il Presidente Mario Draicchio, l’Edizione 2021 del Carpino in Folk, con qualche anticipazione. Si partirà il 4 Agosto con una anteprima “Concerto al Tramonto” nella splendida location dei Larghicchi e si terminerà il 10 Agosto con I Cantori di Carpino e non solo. Vi aspettiamo a Giugno per l’ufficializzazione del programma noi nel frattempo continueremo a lavorare per voi!!