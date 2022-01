Carpino, arbitro rincorso dagli ospiti: arrivano i Carabinieri

E’ successo in Gargano Accademy-Biancofiore San Giovanni Rotondo, gara valida per il campionato provinciale di Terza Categoria di Foggia.

E’ finita con l’arrivo dei carabinieri che hanno riportato la calma, ma al 90′ è successo di tutto a Carpino dove si è giocata la gara. Si era sul vantaggio degli ospiti per 2-1 quando il direttore di gara, il giovanissimo Emanuele Manta della sezione di Foggia, ha decretato un rigore in favore dei padroni di casa (una formazione giovanissima).

Da qui è successo il finimondo con alcuni dirigenti ospiti del Biancofiore San Giovanni che hanno letteralmente perso la testa e rincorso per tutto il campo il direttore di gara che non ha fatto altro che sospendere la partita. Con molta probabilità, oltre alla gara persa, ci saranno importanti squalifiche (anche di 5 anni) per il Biancofiore San Giovanni Rotondo e per coloro che il Giudice Sportivo indicherà nel prossimo comunicato e molto dipenderà da cosa scriverà sul referto il giovanissimo direttore di gara.

Gazzetta del Sud – Puglia