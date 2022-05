Carofiglio diventa conduttore tv: questa sera debutta il suo “Dilemmi”

Gianrico Carofiglio ha vissuto tante vite: prima magistrato, poi politico e scrittore. Questa sera, su Rai3, debutterà in una veste inedita: quella del conduttore televisivo. Volto già noto del piccolo schermo per le sue ospitate in talk-show politici come il salotto di “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber, il barese Carofiglio debutta questa sera in seconda serata, subito dopo Report, con un talk atipico: Dilemmi.

Il programma televisivo, ispirato a un modello insuperabile come “Match” di Alberto Arbasino, vuole proporre una discussione su grandi tematiche del presente senza le risse e le scorrettezze verbali (e non) che spopolano nei dibattiti televisivi. D’altronde, non poteva che essere così con Carofiglio, uno scrittore che si è speso molto per la correttezza delle parole e del linguaggio. Portano la sua firma, infatti, alcuni testi classici sulla precisione delle parole: “Con parole precise”, “La manomissione delle parole”, “Della gentilezza e del coraggio” e “La nuova manomissione delle parole”, edito da Feltrinelli lo scorso anno.

In quel suo saggio, Carofiglio scriveva che “in un’epoca come la nostra, quando la democrazia vacilla e la sfera pubblica deve contenere i canali labirintici dei social, l’uso delle parole può produrre trasformazioni drastiche della realtà. Attraverso il linguaggio si esercita il potere della manipolazione e della mistificazione. Perciò le parole devono tornare a aderire alle cose”.

Dilemmi seguirà questa volontà di chiarezza e sarà incentrato su un dibattito regolato da tempi ampi (ma stabiliti) e da alcuni principi civili, fra cui: vietato attaccare la persona, vietato manipolare gli argomenti altrui, obbligatorio fornire le prove delle proprie affermazioni.

Il programma, che tratterà temi come l’eutanasia, l’impegno degli intellettuali, i social, la legalizzazione della cannabis, vedrà anche la partecipazione di Lella Costa e di molti esponenti della cultura. Questa sera si apre con due ospiti contrapposti come Oscar Farinetti e Giulia Innocenzi. Tema della puntata: è giusto uccidere gli animali per nutrirsi? Questo è il primo Dilemma.