Continua la mobilitazione delle marinerie dell’adriatico.

“Da oggi sono ferme tutte le marinerie d’Italia” ha Paola Marinucci dell’associazione Armatori Pesca del Molise come scrive il sito isnews.it.

Un settore, quello della pesca, messo in ginocchio dai costi troppo elevati del gasolio che incide, come stato ribadito durante l’assemblea di questa mattina, per il 90 per cento sulle spese aziendali.