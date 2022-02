Caro gasolio, inizia la protesta del settore pesca anche di Manfredonia

Il caro gasolio rischia sempre più di paralizzare l’Italia che, giorno dopo giorno, vede l’espansione della protesta da parte delle categorie produttive.

Dopo il blocco degli autotrasportatori, inizia la protesta anche del settore pesca di cui Manfredonia è una delle maggiori e più importanti flotte a livello nazionale. Lo sciopero della pesca scatterà da sabato, ma a livello locale, compattando il fronte con gli autotrasportatori, è iniziato già questa mattina presso il Mercato Ittico.

Accanto ad imprenditori ed operatori del settore, così come sta accadendo per gli autotrasportatori, c’è l’Amministrazione comunale rappresentata stamattina dal Vicesindaco Giuseppe Basta e dall’Assessore allo Sviluppo Antonio Vitulano che, dopo aver ascoltato e raccolto le istanze, hanno invitato i presenti a stilare un documento ufficiale che la stessa Amministrazione, unitamente ad altri Comuni costieri del territorio, sottoscriverà ed invierà in Prefettura, al Governo ed ai competenti Ministeri, così come fatto per gli autotrasportatori. Un grave macigno per tutto il tessuto socio-economico della città, di cui la pesca è fonte prioritaria.

Riduzione immediata di IVA ed accise sui carburanti sono le richieste di armatori e pescatori al Governo fortemente penalizzati dai costi aumentati del 100% che non permette neanche la copertura delle spese per l’uscita della battuta di pesca con l’aggravante che il prodotto non può giungere nei punti vendita a causa dello stop dei trasporti.

L’Amministrazione è al fianco di tutte le categorie produttive accompagnandole in qualsiasi forma di protesta in qualunque sede istituzionale regionale e nazionale per trovare le più opportune e celeri risposte.