Caro Energia, sarà un Natale spento?

Il caro energia colpisce le città italiane. E i sindaci provano a correre ai ripari in vista dell’inverno e pensando già al Natale. Dalle luminarie spente all’illuminazione ridotta, passando per i monumenti senza luci, in varie località si sta provando a risparmiare qualcosa riducendo i consumi.

Lo scrive il sito Money.it.

La misura adottata da molti comuni è quello della riduzione del numero delle luminarie, lo spegnimento anticipato e l’utilizzo della tecnologia Led.