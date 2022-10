Caro energia, Cerignola spegne le luci

Il 25 ottobre Cerignola spegne le luci contro il caro energia

Comunicato congiunto dell’Amministrazione Comunale e del Comitato Spontaneo Ristoratori e Commercianti



Questo pomeriggio l’amministrazione comunale ha incontrato il Comitato Spontaneo di ristoratori e commercianti costituitosi al fine di individuare soluzioni al caro energia che affligge le attività produttive e i privati cittadini.

Il Comitato Spontaneo ha chiesto un sostengo, per quanto di competenza, al sindaco Francesco Bonito e all’assessore Sergio Cialdella.

L’Amministrazione, stante la situazione debitoria del Comune, ha assicurato ai ristoratori e ai commercianti la proroga dei termini per il pagamento della tassa comunale relativa all’occupazione del suolo pubblico.

In un clima disteso e collaborativo, il Comitato Spontaneo e l’Amministrazione Comunale hanno stabilito che, in data 25 ottobre 2022, a Cerignola saranno “spente” le luci delle attività commerciali e dei luoghi pubblici più importanti in segno di protesta contro il caro bollette, al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un fenomeno devastante per l’economia locale e per far giungere la questione, con massima urgenza, ai tavoli del Governo.

Nella stessa giornata del 25 ottobre, inoltre, sarà chiesto a tutte le attività commerciali di restare chiuse al pubblico per 24 ore e in serata sarà organizzata una fiaccolata per le vie cittadine.

L’Amministrazione Comunale e il Comitato Spontaneo