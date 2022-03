Sciopero dei pescatori a Manfredonia e in tutto l’Adriatico, ormai distrutti dai costi carburante, dai pochi pesci presi (da migliaia di quintali di pesce congelato, proveniente da tutti i mari e oceani del mondo, anche di bassa qualità mischiati col pesce locale) che non riesce ad apprezzarsi come nel passato, senza un marchio di filiera.

Foto e testo di Francesco Murgo