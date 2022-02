Caro carburanti, la manifestazione degli autotrasportatori: il programma

Autotrasporto, monta la rabbia e il rincaro dei carburanti è la goccia che potrebbe far traboccare il vaso. Proprio per discutere del caro gasolio, domenica 13 febbraio 2022 alle ore 10 presso l’area di servizio “Free Way”, sulla SS 16 Km 655 direzione Foggia, è in programma la riunione degli autotrasportatori locali. Gli autisti chiedono risposte e soluzioni concrete per il continuo aumento dei costi di gasolio, Gnl, ed ADBlue, che stanno gravando pesantemente sulle imprese del comparto.

Interverranno, oltre ad una rappresentanza di trasportatori, la senatrice Gisella Naturale, l’onorevole Giorgio Lovecchio, il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il sindaco di Torremaggiore Emilio di Pumpo ed altre autorità.

Obiettivo della manifestazione è anche quello di sottoporre all’attenzione del Ministro dei Trasporti, del Governo e del Parlamento altre problematiche del comparto quali l’eccessiva tassazione sull’assunzione dei dipendenti, la revisione della legge a forcella (gli autotrasportatori sono costretti ad affidarsi alle agenzie di intermediazione per poter lavorare, ciò comporta un arricchimento di tali agenzie a scapito di chi effettua il trasporto), l’eccessiva tassazione applicata in materia di autotrasporto, il rispetto delle normative in tema di ore di guida, il ritardo dei pagamenti e tante altre ancora.

L’incontro è organizzato dall’avv. Pasquale D’Anello, Salvatore Palma ed Enrico Petronzi.