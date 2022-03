Caro car­bu­ran­te, Lega: cri­si gra­vis­si­ma per la pe­sca, ser­vo­no prov­ve­di­men­ti UE come per Bre­xit e Co­vid

Bru­xel­les – “Ser­ve un so­ste­gno im­me­dia­to ai set­to­ri del­la pe­sca e del­l’ac­qua­col­tu­ra per tut­to il ter­ri­to­rio del­l’Ue, at­tra­ver­so l’a­do­zio­ne di mi­su­re ur­gen­ti a fron­te del­l’au­men­to dei prez­zi e del con­flit­to in Ucrai­na.

Il rin­ca­ro del prez­zo del car­bu­ran­te, an­da­to ol­tre quel li­mi­te che im­pe­di­sce alle im­pre­se it­ti­che di riu­sci­re a ri­ca­va­re un red­di­to dal­la pro­pria at­ti­vi­tà, da set­ti­ma­ne ha la­scia­to in por­to mi­glia­ia di im­bar­ca­zio­ni, dan­neg­gian­do ul­te­rior­men­te la red­di­ti­vi­tà dei pe­sca­to­ri. In di­ver­si Sta­ti mem­bri le flot­te stan­no in­ter­rom­pen­do le at­ti­vi­tà, in Ita­lia il 50% del­la flot­ta è fer­ma e gli al­tri pen­sa­no di ri­dur­re le gior­na­te la­vo­ra­ti­ve a 2-3 a set­ti­ma­na. Cosa che avrà si­cu­ra­men­te un im­pat­to an­che sul prez­zo del pe­sce, che po­treb­be su­bi­re au­men­ti sen­za con­trol­lo. Alla Com­mis­sio­ne chie­dia­mo, con due ap­po­si­te in­ter­ro­ga­zio­ni, di met­te­re in cam­po ur­gen­ti mi­su­re che po­treb­be­ro es­se­re so­ste­nu­te dal fon­do FEAM­PA. Bi­so­gna so­ste­ne­re i pe­sca­to­ri per l’in­ter­ru­zio­ne tem­po­ra­nea del­le at­ti­vi­tà at­tra­ver­so prov­ve­di­men­ti si­mi­li a quel­li at­tua­ti per Bre­xit e Co­vid. La Lega e il Grup­po Iden­ti­tà e De­mo­cra­zia chie­do­no an­che di au­men­ta­re la fles­si­bi­li­tà del­le quo­te anno per anno e di ipo­tiz­za­re an­che mi­su­re ag­giun­ti­ve, qua­li aiu­ti di Sta­to, come ri­du­zio­ne de­gli one­ri so­cia­li, so­spen­sio­ne del­le tas­se e la pro­ro­ga dei pre­sti­ti Co­vid. In­fi­ne, chie­dia­mo di far fron­te alle dif­fi­col­tà del­la flot­ta UE, ri­com­pen­san­do i co­sti ag­giun­ti­vi cau­sa­ti dal­l’au­men­to del prez­zo del­l’e­ner­gia e del car­bu­ran­te e pro­teg­gen­do il set­to­re dal­l’in­sta­bi­li­tà dei mer­ca­ti”.

Così in una nota con­giun­ta gli eu­ro­par­la­men­ta­ri del­la Lega in com­mis­sio­ne per la pe­sca, An­na­li­sa Tar­di­no, Ro­san­na Con­te (coor­di­na­tri­ce ID in com­mis­sio­ne), Mas­si­mo Ca­sa­no­va e Va­len­ti­no Grant, fir­ma­ta­ri di due in­ter­ro­ga­zio­ni alla Com­mis­sio­ne eu­ro­pea.